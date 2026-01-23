Оповещения от Киноафиши
Это точно не фильм «для взрослых»? Сам Сталин краснел от первой пошлой сцены в кино СССР – сказал режиссеру лишь 3 слова

Это точно не фильм «для взрослых»? Сам Сталин краснел от первой пошлой сцены в кино СССР – сказал режиссеру лишь 3 слова

23 января 2026 14:44
Это точно не фильм «для взрослых»? Сам Сталин краснел от первой пошлой сцены в кино СССР – сказал режиссеру лишь 3 слова

Скандал в те годы разгорелся нешуточный.

В 1930 году фильм Александра Довженко «Земля» навсегда вошёл в историю. В одной из сцен актриса Елена Максимова впервые в советском кино появилась на экране полностью обнажённой, мечась в отчаянии по хате. Этот кадр, навсегда оставшийся в анналах кино, едва не похоронил картину и карьеру режиссёра.

Поэт Демьян Бедный, приближённый к власти, обрушился на «исступленную хорошую девицу оголенную» в яростном фельетоне, назвав это действо циничным и недопустимым.

В итоге Оргбюро ЦК приказало «убрать порнографические элементы», и шедевр Довженко десятилетия подряд показывали в «обрезанном виде». Но не «Вождю».

Это точно не фильм «для взрослых»? Сам Сталин краснел от первой пошлой сцены в кино СССР – сказал режиссеру лишь 3 слова

На закрытом просмотре фильма Иосиф Сталин сидел вместе с режиссером и… ему сцена понравилась. Узнав имя актрисы, он заявил, что сыграла она талантливо и убедительно, а после распорядился:

«Снимайте ее почаще!».

Это спасло карьеру Елены Максимовой, которой в будущем предстояло сыграть в «Калине красной» и других знаковых фильмах. Однако режиссёра это не защитило. Личное одобрение вождя не отменило идеологического приговора системы. Фильм запретили, а Довженко на годы попал в опалу.

Фото: Legion-Media, Кадр из фильма «Земля» (1930)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
