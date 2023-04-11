Это точно не Дауни-младший? Глазам не поверите, кто озвучил Железного человека (фото)
Могли бы играть клонов.
Российским зрителям всегда интересно, кто озвучивает их любимых киногероев. Часто актеры дубляжа совсем не похожи на своих заокеанских коллег, но только не в случае с Железным человеком.
Героя Роберта Дауни-младшего озвучивал Владимир Зайцев. Сегодня его голос считается самым дорогим в российской индустрии. Зайцев не только занимается озвучкой, но и снимается в кино. Владимира можно увидеть в картинах «Убойная сила 6», «Есенин», «Бесы» и в других проектах.
Кроме того, зритель слышит его закадровый голос в шоу «Наша Russia». Актер озвучил почти всех героев Джейсона Стэйтема и Роберта Дауни-младшего, а также культового Джокера в исполнении Хита Леджера.
Не все знают, как выглядит обладатель самого дорогого киноголоса России. К удивлению многих, Зайцев внешне напоминает Дауни-младшего: похожие черты лица, взгляд и даже щетина. Владимир признался, что дубляж ему больше по душе, чем актерство. Об этом рассказали на YouTube-канале «Дмитрий Череватенко».