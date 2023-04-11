Это точно не Дауни-младший? Глазам не поверите, кто озвучил Железного человека (фото)

Российским зрителям всегда интересно, кто озвучивает их любимых киногероев. Часто актеры дубляжа совсем не похожи на своих заокеанских коллег, но только не в случае с Железным человеком.

Героя Роберта Дауни-младшего озвучивал Владимир Зайцев. Сегодня его голос считается самым дорогим в российской индустрии. Зайцев не только занимается озвучкой, но и снимается в кино. Владимира можно увидеть в картинах «Убойная сила 6», «Есенин», «Бесы» и в других проектах.

Кроме того, зритель слышит его закадровый голос в шоу «Наша Russia». Актер озвучил почти всех героев Джейсона Стэйтема и Роберта Дауни-младшего, а также культового Джокера в исполнении Хита Леджера.

Не все знают, как выглядит обладатель самого дорогого киноголоса России. К удивлению многих, Зайцев внешне напоминает Дауни-младшего: похожие черты лица, взгляд и даже щетина. Владимир признался, что дубляж ему больше по душе, чем актерство. Об этом рассказали на YouTube-канале «Дмитрий Череватенко».