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Это точно не Агутин? Народ не узнает перекроенного Дмитрия Маликова (фото)

25 июня 2023 18:15
Это точно не Агутин? Народ не узнает перекроенного Дмитрия Маликова (фото)

С лицом певца происходят странные изменения.

Дмитрий Маликов опубликовал фотографию, которая перепугала его поклонников. Многие заметили, что внешность артиста странным образом изменилась. Его даже можно перепутать с Леонидом Агутиным.

Новый пост, опубликованный Маликовым на его страничке, сообщал о победителе конкурса, который использовал композицию автора «Волшебная моя». На фотографии, которая была размещена вместе с этим сообщением, Маликов выглядит непривычно. Пользователей удивили не только его волнистые волосы, но и лишенное морщин лицо со слегка изменившимся чертами.

Комментаторы разделились на два лагеря. Одни считают, что музыкант перестарался с фильтрами красоты и наложил слишком много ретуши, чтобы скрыть следы старения на лице. Другие уверены, что Маликов решился лечь под нож пластических хирургов, чтобы омолодиться, и засветил последствия. Сам Дмитрий внезапные перемены в своем лице никак не прокомментировал.

Это точно не Агутин? Народ не узнает перекроенного Дмитрия Маликова (фото)
Фото: Global Look Press, соцсети
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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