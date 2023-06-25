Это точно не Агутин? Народ не узнает перекроенного Дмитрия Маликова (фото)

Дмитрий Маликов опубликовал фотографию, которая перепугала его поклонников. Многие заметили, что внешность артиста странным образом изменилась. Его даже можно перепутать с Леонидом Агутиным.

Новый пост, опубликованный Маликовым на его страничке, сообщал о победителе конкурса, который использовал композицию автора «Волшебная моя». На фотографии, которая была размещена вместе с этим сообщением, Маликов выглядит непривычно. Пользователей удивили не только его волнистые волосы, но и лишенное морщин лицо со слегка изменившимся чертами.

Комментаторы разделились на два лагеря. Одни считают, что музыкант перестарался с фильтрами красоты и наложил слишком много ретуши, чтобы скрыть следы старения на лице. Другие уверены, что Маликов решился лечь под нож пластических хирургов, чтобы омолодиться, и засветил последствия. Сам Дмитрий внезапные перемены в своем лице никак не прокомментировал.