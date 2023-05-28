Это точно Меган Маркл? В американской школьнице жену принца Гарри не узнать (фото)

Меган Маркл сегодня известна всему миру как супруга принца Гарри. Но мало кто знает, как скандальная герцогиня Сассекская выглядела в юные годы.

Маркл появилась на свет в Лос-Анджелесе в смешанной семье. Мать Меган имеет афроамериканское происхождение, а отец — ирландское. Глядя на школьные фотографии Меган, трудно точно определить ее национальность, а причиной тому являются ее смешанные корни.

На старых снимках Маркл совсем не похожа на себя нынешнюю. Брак с Гарри пошел ей на пользу, и сегодня Меган стала выглядеть более изысканно и гламурно. Но в те года она была простоватой улыбчивой девчонкой со смуглой кожей и копной кучерявых волос. Тогда никто бы и не мог подумать, что через несколько лет самая обычная школьница станет герцогиней и скандальной звездой мировой прессы.

Свой путь к славе Маркл начала с актерства. Будущая жена принца играла в малоизвестных сериалах и фильмах. В ее фильмографии немало киноработ, но ни одна из ролей не принесла ей всемирной популярности. О Маркл заговорили лишь в 2018-м, когда она стала женой Гарри.