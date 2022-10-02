Это точно магия: повзрослевшая мама Гарри Поттера вас поразит

В фильме «Гарри Поттер и Дары смерти: Часть 2» значительная часть повествования была посвящена флешбэкам из прошлого. Зрители смогли увидеть, как маленькая Лили только знакомится с Джеймсом Поттером. Таким образом, они получили шанс узнать, какую роль в истории их отношений сыграл юный Снейп.

Кастинг актеров для этих персонажей занял довольно продолжительное время. В результате Лили восхитила зрителей: рыжеволосая девочка казалась невероятно трогательной. Поклонники даже посетовали, что она получила недостаточно много экранного времени. Как оказалось, для исполнительницы этой роли Элли Дарси-Олден картина не стала дебютом. Еще в 2008 году 10-летняя актриса снялась в одном из многосерийных проектов BBC. А спустя 2 года попала на площадку «Гарри Поттера».

По условиям контракта Элли не могла рассказывать друзьям о работе над фильмом. И только после премьеры девочку начали поздравлять с участием в кассовом блокбастере. Сейчас Дарси-Олден уже исполнилось 22 года. Своим внешним видом она доказывает, как точны были расчеты кастинг-директоров «Гарри Поттера»: с возрастом она стала очень похожа на актрису Джеральдин Сомервилль, которая играла взрослую маму волшебника.