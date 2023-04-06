Это точно гений из сериала «Чудеса науки»? Время не пощадило кумира подростков (фото)

Американский сериал «Чудеса науки» прославил главных актеров на весь мир. В одной из ключевых ролей снялся Майкл Манассери — он сыграл компьютерного гения Уайатта. Однако после телехита кумиру подростков не удалось построить успешную карьеру.

Сегодня Манассери 49 лет, и он совсем не похож на себя молодого. Актер обзавелся залысинами, морщинами и бородой, которая сильно его старит. Узнать Майкла можно лишь по его улыбке. После сериала «Чудеса науки» Манассери появлялся и в других нашумевших проектах: «Скорая помощь», «Баффи — истребительница вампиров». Поклонники были уверены, что это лишь начало его головокружительного успеха, но они ошибались.

Зрители видели Майкла в его коронном амплуа и не воспринимали актера в других образах. В нулевых Манассери снимался намного реже, а позднее и вовсе исчез с экранов. Больше десяти лет Майкл занимался продюсированием и работал за кадром. Его возвращение состоялось в 2013 году, когда Манассери снялся в комедии «Кровосос». Но лента провалилась в прокате, и Майкл снова ушел в «подполье».

О личной жизни Манассери известно мало. Он был женат на актрисе Саре Бенедикт, но сегодня супруги в разводе. Детей у Майкла нет.