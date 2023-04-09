Это точно ее фото? Обомлеете, увидев 30-летнюю Лию Ахеджакову

Лия Ахеджакова считается одной из лучших актрис СССР и России. Большинству зрителей она известна по своим возрастным ролям, и поэтому мало кто вспомнит ее в молодые годы.

В начале своей карьеры Ахеджакова соглашалась на самые разные роли, с которыми она виртуозно справлялась. Так, в своем дебютном фильме «Возвращение» Лия Меджидовна предстала в образе мальчика Пети. Самое интересное, что актрисе на тот момент было 30 лет. Но зрители не заметили подвоха, ведь миниатюрная Ахеджакова выглядела как подросток-сорванец, да и с самой ролью она справилась на «отлично». Поклонники актрисы до сих пор задаются вопросом: неужели это она?

Всесоюзная слава пришла к актрисе благодаря фильмам Эльдара Рязанова. В «Служебном романе» она сыграла говорливую секретаршу Верочку, которая учила Мымру правильно ходить. А в «Иронии судьбы, или С легким паром!» артистка перевоплотилась в задорную подругу Нади.

На счету Ахеджаковой мало главных ролей, и тому есть объяснение. Режиссеры считали, что ее искрометная игра и яркий образ перетянули бы все внимание зрителей на себя.