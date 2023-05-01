Это точно Алика Смехова? Оголившуюся дочь Атоса не узнать (фото)

Алика Смехова прославилась как исполнительница ролей роковых красоток. В 90-е и нулевые ее внешность идеально вписывалась под этот типаж. Однако с годами дочь Вениамина Смехова утратила свою «изюминку» и превратилась в очередную жертву пластики.

Наследница Атоса всегда обладала яркой внешностью. Алику выделяли ее выразительные черты, горбинка на носу и пронзительный взгляд. Но, судя по всему, у Смеховой были серьезные комплексы, которые привели ее в кабинет косметолога.

Алика исправила форму носа — он стал более изящным и тонким. Но это было только начало. Сегодня 55-летняя актриса не похожа на себя прежнюю. Смехова явно переборщила с уколами красоты, которые сделали ее лицо опухшим и кукольным.

В этом можно убедиться, глядя на свежий снимок артистки. Подписчиков смутила не только перекроенная внешность Алики, но и ее «наряд». Смехова предстала обнаженной, а ее сокровенные места прикрывали ветки дерева.

Пользователи Сети раскритиковали внешний вид актрисы: «Это точно Смехова?», «Скоро глаз не видно будет», «Ни стыда, ни совести», «Алика харизматичная была, а сейчас не пойми что».