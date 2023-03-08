Это так вдохновляет: из-за проблем со спиной девушка скинула вес целого человека (фото)

Перемены во внешности могут быть обусловлены не только недовольством собой, но и проблемами со здоровьем. Именно так случилось с девушкой под ником Prettyunkind, которая была вынуждена обратиться к специалистам из-за проблем со спиной.

Как призналась в Сети сама девушка, долгие годы она ограничивала себя в еде, но многочисленные диеты не давали результатов. Она не была полностью довольна собой, но не решалась на кардинальные перемены, пока однажды не столкнулась с проблемами с позвоночником.

Врачи заверили девушку: если она не избавится от лишних килограммов, это может весьма негативно сказаться на ней уже совсем скоро. Поэтому она и решилась на операцию по уменьшению объема желудка, чтобы спасти спину.

В результате ей удалось избавиться практически от 100 килограммов, и сейчас ее вес составляет около 90 кило. Форму она поддерживает постоянными тренировками. История девушки шокировала пользователей Сети, которые похвалили ее за смелость и осыпали комплиментами.