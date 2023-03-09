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«Это так мерзко»: мама Африкантовой раскрыла шокирующую переписку зятя с любовницей

9 марта 2023 14:00
«Это так мерзко»: мама Африкантовой раскрыла шокирующую переписку зятя с любовницей

Скандал между звездами продолжает набирать обороты.

Последние несколько дней поклонники Марины Африкантовой и Романа Капаклы пристально следят за их личной жизнью. Как оказалось, супруги решили развестись после нескольких лет отношений, а причиной стала измена Романа, которую подтвердила мать Марины Татьяна.

По словам тещи Капаклы, ей удалось увидеть весьма откровенную переписку Романа с Татьяной Мусульбес. Любовники ни в чем себя не ограничивали, делились друг с другом пикантными снимками и обсуждали свою связь.

«Они спят вместе. Настолько мерзкая переписка со стороны Мусульбес, это просто... Слова какие-то шалапутные подбирает», — отметили пользователи Сети.

Роман, как и Татьяна Мусульбес, пока никак не прокомментировал ситуацию. Африкантова же недавно объявила, что официально подала документы на развод и не намерена мирно решать конфликт с бывшим избранником.

Фото: Соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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