«Это так мерзко»: мама Африкантовой раскрыла шокирующую переписку зятя с любовницей

Последние несколько дней поклонники Марины Африкантовой и Романа Капаклы пристально следят за их личной жизнью. Как оказалось, супруги решили развестись после нескольких лет отношений, а причиной стала измена Романа, которую подтвердила мать Марины Татьяна.

По словам тещи Капаклы, ей удалось увидеть весьма откровенную переписку Романа с Татьяной Мусульбес. Любовники ни в чем себя не ограничивали, делились друг с другом пикантными снимками и обсуждали свою связь.

«Они спят вместе. Настолько мерзкая переписка со стороны Мусульбес, это просто... Слова какие-то шалапутные подбирает», — отметили пользователи Сети.

Роман, как и Татьяна Мусульбес, пока никак не прокомментировал ситуацию. Африкантова же недавно объявила, что официально подала документы на развод и не намерена мирно решать конфликт с бывшим избранником.