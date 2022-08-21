«Это табу»: почему на самом деле Высоцкая и Кончаловский скрывают правду о дочери

Последние 8 лет Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая не знают покоя. А все из-за трагедия, которая перечеркнула их спокойную жизнь.

Во время отпуска во Франции Кончаловский не справился с управлением авто и спровоцировал аварию. Сильнее всех в машине пострадала Маша Кончаловская: девочку с травмами доставили в местную больницу. Жизнь ребенка удалось спасти. Правда, после этого обладательница знаменитой фамилии несколько раз впадала в кому вновь.

После всего пережитого Высоцкая надолго замолчала. О состоянии ребенка не знают даже приближенные к семье люди. Бывшая жена Андрея Кончаловского, Наталья Аринбасарова, поведала, что вопросы о ребенке в доме мэтра не звучат, и это — личная просьба отца.