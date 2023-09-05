«Это табу!»: что нельзя говорить за столом даже под дулом пистолета

Ужин с большим количеством гостей — важное мероприятие, на котором нужно учитывать каждую деталь. И порой вечер с идеальной едой и напитками не клеится из-за того, что гости не находят темы для разговоров, поэтому все заканчивается большой ссорой.

Как уверен историк моды Александр Васильев, о темах для разговоров нужно задумываться заранее. Организаторы должны контролировать беседу и сами предлагать, о чем будут говорить их гости. И никогда не стоит затрагивать политику, ведь подобные беседы непременно приведут к ссоре.

«Как только речь зайдет о политике, ваши гости перессорятся. Это табу! Поверьте мне, у всех на все свое мнение», — рассказал Васильев на YouTube-канале Class.

По словам эксперта, хозяевам вечеринки нужно сконцентрироваться на самих гостях. Они должны представить участников вечера, чтобы всем присутствующим было интересно с ними познакомиться. И тогда вечер непременно пройдет удачно.