Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Это табу!»: что нельзя говорить за столом даже под дулом пистолета

«Это табу!»: что нельзя говорить за столом даже под дулом пистолета

5 сентября 2023 13:04
«Это табу!»: что нельзя говорить за столом даже под дулом пистолета

Эксперт раскрыл, как провести идеальный вечер.

Ужин с большим количеством гостей — важное мероприятие, на котором нужно учитывать каждую деталь. И порой вечер с идеальной едой и напитками не клеится из-за того, что гости не находят темы для разговоров, поэтому все заканчивается большой ссорой.

Как уверен историк моды Александр Васильев, о темах для разговоров нужно задумываться заранее. Организаторы должны контролировать беседу и сами предлагать, о чем будут говорить их гости. И никогда не стоит затрагивать политику, ведь подобные беседы непременно приведут к ссоре.

«Как только речь зайдет о политике, ваши гости перессорятся. Это табу! Поверьте мне, у всех на все свое мнение», — рассказал Васильев на YouTube-канале Class.

По словам эксперта, хозяевам вечеринки нужно сконцентрироваться на самих гостях. Они должны представить участников вечера, чтобы всем присутствующим было интересно с ними познакомиться. И тогда вечер непременно пройдет удачно.

Фото: Кадр из фильма "Покровские ворота" 1982
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
2 комментария
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше