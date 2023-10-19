«Это свадьба»: Гандельман приятно ошарашил Малышеву своим признанием

Шоу «Жить здорово» в последнее время все чаще оказывается за пределами привычной студии. На этот раз Елена Малышева решила отправиться на московский рынок, чтобы изучить ассортимент. Ведущая хотела узнать побольше про обезжиренные сыры, а особенный интерес вызвала брынза из Грузии.

Продавщица приятно удивила звезду своими познаниями в кисломолочных продуктах, поэтому теледоктор решила познакомиться поближе. Женщина представилась Хатуной и призналась, что с ее родного языка это имя никак не переводится. В дело поспешил вмешаться Герман Гандельман, соведущий шоу.

«На иврите это „свадьба“», — заявил кардиолог.

Малышеву приятно удивила эта информация, и она принялась с еще большим энтузиазмом общаться с продавщицей. Возможно, телеведущая вспомнила собственное бракосочетание, которое состоялось еще в восьмидесятые годы.