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«Это свадьба»: Гандельман приятно ошарашил Малышеву своим признанием

19 октября 2023 14:30
«Это свадьба»: Гандельман приятно ошарашил Малышеву своим признанием

Слова соведущего порадовали звезду.

Шоу «Жить здорово» в последнее время все чаще оказывается за пределами привычной студии. На этот раз Елена Малышева решила отправиться на московский рынок, чтобы изучить ассортимент. Ведущая хотела узнать побольше про обезжиренные сыры, а особенный интерес вызвала брынза из Грузии.

Продавщица приятно удивила звезду своими познаниями в кисломолочных продуктах, поэтому теледоктор решила познакомиться поближе. Женщина представилась Хатуной и призналась, что с ее родного языка это имя никак не переводится. В дело поспешил вмешаться Герман Гандельман, соведущий шоу.

«На иврите это „свадьба“», — заявил кардиолог.

Малышеву приятно удивила эта информация, и она принялась с еще большим энтузиазмом общаться с продавщицей. Возможно, телеведущая вспомнила собственное бракосочетание, которое состоялось еще в восьмидесятые годы.

Фото: Кадр из телешоу «Жить здорово!» на Первом канале
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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