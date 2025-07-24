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«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)

24 июля 2025 16:11
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)

Зрители с восторгом приняли новинку, премьера которой состоится уже скоро.

История Алисы, провалившейся в кроличью нору, знакома миллионам людей по всему миру. Её бесконечно переосмысляли — от диснеевского мультфильма до мрачных киноадаптаций.

Даже аниме-индустрия не осталась в стороне: вспомнить хотя бы тайтл 1983 года или более современную пародию «Алиса в Стране сердец», вышедшую в 2011 году.

Казалось бы, куда уж больше? Но вот на подходе ещё одна аниме-версия — на этот раз от студии P.A. Works.

Яркая анимация, утрированные эмоции и абсурдные повороты — идеальный рецепт для экранизации кэрролловской сказки. Получится ли у создателей передать её безумный дух? Судя по трейлеру, шансы высоки.

Аниме по «Алисе в Стране чудес»: что известно

«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)

Студия P.A. Works (известная по хитам вроде «Тусовщик Кунмин» и «Экзотическая семейка») анонсировала полнометражное аниме «Погружение в Страну чудес» по мотивам культовой сказки. Премьера запланирована на 29 августа, а трейлер уже набирает просмотры, разжигая интерес фанатов.

Но ждать точной адаптации книги не стоит — сценаристы пошли другим путём. Главной героиней станет Рисэ, девушка из современного мира, которая неожиданно попадает в Страну чудес. Там ей встретятся и Алиса, и Безумный Шляпник, и даже загадочный Чеширский Кот.

Что ждёт её в этом странном мире? И как её история переплетётся с оригинальным сюжетом? Зрителям и предстоит выяснить.

Режиссёром проекта выступил Тосия Синохара — один из создателей «Тёмного дворецкого», так что зрелищность и атмосферность гарантированы.

Что ждут фанаты?

«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)

Кажется, зрители уже загорелись идеей. Первые реакции на трейлер — восторженные:

«Это супер мило»,

«Выглядит очень интересно 😮 Хочу посмотреть поскорее 😊»,

«Я теперь с нетерпением жду»,

«Очень жду!!!»,

«Круто, что выглядит, как новый мир».

Очевидно, поклонников привлекает и стиль анимации, и свежий взгляд на знакомую историю. Главное теперь, чтобы финальный результат оправдал ожидания.

Вывод

Аниме-адаптации классики — всегда риск, но и возможность взглянуть на знакомую историю под новым углом. Остаётся надеяться, что P.A. Works удастся передать магию оригинальной «Алисы» и добавить что-то своё. Ждём августа!

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Фото: Кадры из мультфильма «Алиса в Стране Чудес» (1951), кадры из аниме «Тусовщик Кунмин», «Алиса в Стране чудес: Погружение в Страну чудес»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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1 комментарий
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