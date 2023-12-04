Это странное блюдо всегда было на столе русского царя: сейчас его едят и кривятся
Далеко не всем нравится необычный рецепт.
Царские столы на Руси славились излишествами и диковинными блюдами со всех уголков мира. Правители страны всегда старались порадовать себя вкусной едой, но их выбор далеко не всегда ценили по достоинству.
Так, Алексей Михайлович был большим поклонником арбузов. И царь не просто любил свежую ягоду, а предпочитал маринованные арбузы с солью, чесноком и медом. Царь был настолько впечатлен арбузами, что приказал выращивать их в Москве.
Однако любовь правителя разделяли далеко не все. И спустя годы этот необычный рецепт практически пропал из употребления. Сегодня же о маринованных арбузах помнят лишь единицы, а многих любителей гастрономии он просто пугает.
«Пробовал как-то — редкостная гадость», «Ничего хорошего не вижу в таком деликатесе», «Ну и вкусы были у царей», — признаются пользователи Сети, попробовавшие маринованные арбузы.