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Это странное блюдо всегда было на столе русского царя: сейчас его едят и кривятся

4 декабря 2023 07:00
Это странное блюдо всегда было на столе русского царя: сейчас его едят и кривятся

Далеко не всем нравится необычный рецепт.

Царские столы на Руси славились излишествами и диковинными блюдами со всех уголков мира. Правители страны всегда старались порадовать себя вкусной едой, но их выбор далеко не всегда ценили по достоинству.

Так, Алексей Михайлович был большим поклонником арбузов. И царь не просто любил свежую ягоду, а предпочитал маринованные арбузы с солью, чесноком и медом. Царь был настолько впечатлен арбузами, что приказал выращивать их в Москве.

Однако любовь правителя разделяли далеко не все. И спустя годы этот необычный рецепт практически пропал из употребления. Сегодня же о маринованных арбузах помнят лишь единицы, а многих любителей гастрономии он просто пугает.

«Пробовал как-то — редкостная гадость», «Ничего хорошего не вижу в таком деликатесе», «Ну и вкусы были у царей», — признаются пользователи Сети, попробовавшие маринованные арбузы.

Фото: кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию" (1973)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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