Это странное блюдо всегда было на столе русского царя: сейчас его едят и кривятся

Царские столы на Руси славились излишествами и диковинными блюдами со всех уголков мира. Правители страны всегда старались порадовать себя вкусной едой, но их выбор далеко не всегда ценили по достоинству.

Так, Алексей Михайлович был большим поклонником арбузов. И царь не просто любил свежую ягоду, а предпочитал маринованные арбузы с солью, чесноком и медом. Царь был настолько впечатлен арбузами, что приказал выращивать их в Москве.

Однако любовь правителя разделяли далеко не все. И спустя годы этот необычный рецепт практически пропал из употребления. Сегодня же о маринованных арбузах помнят лишь единицы, а многих любителей гастрономии он просто пугает.