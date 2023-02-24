Это спасет вашу жизнь: названа главная вещь, которую надо сделать перед заселением в отель

Многим путешественникам кажется, что первое, что нужно сделать по приходу в номер, это попрыгать на кровати или проверить мини-бар. А в списке приоритетов должны быть совсем другие вещи.

По крайней мере, так считает стюардесса с ником Cici.in.the.sky. В недавнем видео она поделилась со своими 140 000 подписчиками советами о том, что в первую очередь нужно сделать после заселения в отель.

Сначала она рекомендует гостям посчитать, сколько дверей от их номера до аварийного выхода. Нетривиальный совет объясняется элементарными соображениями безопасности. Если гостиницу охватит пожар, а из-за смога в коридоре ее постояльцы не увидят указателей, то они смогут выбраться наощупь, просто сосчитав количество дверных очертаний.

Также блогер посоветовала внимательно проверять, закрыта ли дверь в номер (многие из них довольно тяжелые) и закрывать глазок салфеткой, если на нем нет крышки. Так, по ее мнению, ваша безопасность и частная жизнь будет гарантирована.