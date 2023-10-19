Это советское лакомство со странным названием обожали готовить дети: всего два ингредиента

Советская кухня не могла порадовать подрастающее поколение множеством десертов. Выбор конфет или печенья был весьма ограничен, поэтому дети были вынуждены сами готовить для себя и придумывать необычные рецепты.

Так, во многих семьях было распространено довольно простое лакомство, состоящее всего лишь из двух ингредиентов. Малыши брали обычное печенье, отдавая предпочтение марке «Юбилейное», и крошили его в молоко. Часто молоко еще специально немного нагревали. И съесть блюдо нужно было как можно скорее, чтобы печенье не размокло до состояния каши.

Названия же десерту давали совершенно разные. Где-то он был известен как «тюря», где-то — как «гуль-гуль». И в течение многих лет смесь молока с раскрошенным печеньем не теряла своей популярности. Однако с развалом Советского Союза на прилавках появились десятки новых сладостей, которые вытеснили «тюрю» с кухонь страны.