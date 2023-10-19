Это советское лакомство со странным названием обожали готовить дети: всего два ингредиента
Блюдо давно потеряло свою популярность.
Советская кухня не могла порадовать подрастающее поколение множеством десертов. Выбор конфет или печенья был весьма ограничен, поэтому дети были вынуждены сами готовить для себя и придумывать необычные рецепты.
Так, во многих семьях было распространено довольно простое лакомство, состоящее всего лишь из двух ингредиентов. Малыши брали обычное печенье, отдавая предпочтение марке «Юбилейное», и крошили его в молоко. Часто молоко еще специально немного нагревали. И съесть блюдо нужно было как можно скорее, чтобы печенье не размокло до состояния каши.
Названия же десерту давали совершенно разные. Где-то он был известен как «тюря», где-то — как «гуль-гуль». И в течение многих лет смесь молока с раскрошенным печеньем не теряла своей популярности. Однако с развалом Советского Союза на прилавках появились десятки новых сладостей, которые вытеснили «тюрю» с кухонь страны.