Это советское кино запретили во всем мире: сегодня его не показывают даже в России

Творческую судьбу Рустама Хамдамова не назовешь простой. Дебютный фильм выпускника ВГИКа «Нечаянные радости» был уничтожен, а позже переснят Никитой Михалковым под названием «Раба любви». Не задалась работа и с картиной «Анна Карамазофф», которую так и не увидели зрители.

В киноленту вошли уцелевшие отрывки из «Нечаянных радостей». Еще одна «фишка» картины — это главная актриса. В фильме снялась сама Жанна Моро. Звезда французского кино согласилась сыграть в картине, потому что являлась поклонницей живописи Хамдамова и видела в нем выдающегося художника.

С финансированием в 1990 году было туго. Но для картины нашелся продюсер из Франции. В ленте снялись и советские знаменитости: Светлана Немоляева, Эммануил Виторган и другие. Правда, после премьеры на Каннском кинофестивале у продюсера и режиссера случился конфликт. Ушлый француз получил эксклюзивные права на ленту и не допустил ее к показу.