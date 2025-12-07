Меню
Киноафиша Статьи «Это событие года»: «Мастер и Маргарита» Локшина стал хитом проката в Европе – зрители после сеансов «ахают» и бегут читать Булгакова

7 декабря 2025 13:17
Отзывы, сплошь и рядом, восхищенные.

В России фильм Майкла Локшина «Мастер и Маргарита» стал феноменом проката – сборы превысили 2,4 млрд рублей. Но одновременно картина обросла скандальной репутацией: имя режиссера, его трактовка булгаковского текста и политические моменты разделили аудиторию на ярых поклонников и принципиальных противников. На фоне этого мало кто верил, что лента сможет завоевать внимание за рубежом. Но как бы не так.

Шведский прокат доказал: история о творце, любви и дьявольской игре оказалась универсально притягательной.

По заверениям местной прессы, зарубежные показы «Мастера и Маргариты» стартовали триумфально: полные залы, хвалебные рецензии и живой интерес публики. Фильм уже называют одним из ярких событий киносезона – и вот почему.

Что говорят критики

Шведский обозреватель портала Sydsvenskan Оскар Вестерхольм подчеркивает: картина не стремится к дословной экранизации булгаковского шедевра. Вместо этого режиссер выстраивает многослойное повествование, где переплетаются реальность и вымысел:

«Это не прямая экранизация романа. Из текста выбраны ключевые сцены, персонажи и темы. Но фильм почти так же много рассказывает о том, как угнетенный писатель сидит за столом и создает роман при свете свечи…»

Особое внимание критик уделяет игре актеров: Август Диль (Воланд) назван «феноменальным манипулятивным демоном», а Евгений Цыганов (Булгаков) – «тонко сдержанным страдающим художником».

Голоса зрителей

На IMDb фильм собирает высокие оценки и развернутые свежие отзывы:

«Шедевр с множеством поворотов» (оценка 10/10):

«Невероятная, долгожданная драма от талантливого режиссера. Это настоящее событие года – удачная адаптация классики с собственным уникальным тоном. Актеры играют блестяще, сценарий великолепен, а операторская работа поражает».

«Странность правды» (оценка 7/10):

«Визуально смелая и тематически глубокая экранизация. Фильм показывает, как система ломает творца, чей роман о Пилате отвергают не за слабость, а за правду. История завершается не “светом”, а тихим покоем – но любовь Маргариты остается непоколебимой».

«Повесть о двух душах» (оценка 9/10):

«Это кино об искусстве в эпоху тоталитаризма. Оно размывает границы между реальностью и фантазией, как это делал Булгаков, бросая вызов пропаганде. Фильм – не для тех, кто ищет простого повествования, но для ценителей метафор и глубины».

Что хвалят больше всего?

Зрители и критики сходятся в главном:

  • Смелость интерпретации. Локшин не боится отступать от буквализма, сохраняя дух романа.
  • Визуальный стиль. Кадры пропитаны символикой, а атмосфера передает и мистику, и трагизм булгаковской эпохи.
  • Актерские работы. Даже второстепенные роли сыграны с такой убедительностью, что персонажи запоминаются надолго.
  • Ритм и структура. Несмотря на 2,5 часа хронометража, повествование держит в напряжении.

Шведская премьера подтвердила: «Мастер и Маргарита» – самостоятельное художественное высказывание, которое находит отклик у самой разной аудитории, от придирчивых критиков до простого работяги-иностранца, который решил сходить в кинотеатр в свой редкий выходной.

Ранее мы писали: «Коты-бегемоты и прочая муть»: Артемий Лебедев откровенно презирает «Мастера и Маргариту» – «Собачье сердце» тоже попало под раздачу

Фото: Кадр из фильма «Мастер и Маргарита» (2024)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
1 комментарий
