«Это смешно!»: экстремально омолодившуюся в 67 лет Долину растоптали

Ларисе Долиной не привыкать слышать едкие замечания в свой адрес. После того как певица избавилась от нескольких десятков лишних кило, она изменилась не только внешне, чем выводит из себя многих интернет-пользователей.

Артистка завела социальные сети, где не боится публиковать свои фотографии, на которых запечатлена в дерзких образах. То знаменитость сделает слишком яркий макияж, то облачится в мини, а иной раз и вовсе совместит и то, и другое.

Так случилось и в этот раз: исполнительница выложила снимок, на котором запечатлена с пышной укладкой и в коротких шортах. Фолловеры не оценили аутфит 67-летней народной артистки и растоптали ее в комментариях.

«Всему свое время, немного нужно присматриваться к отражению в зеркале», «Старая. Молодящиеся дамы всегда и во все времена выглядели смешно!» — категорично заявили хейтеры.