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Это слово всегда говорят, представляя аристократов: а ведь речь идет о цыганах

28 октября 2023 15:30
Это слово всегда говорят, представляя аристократов: а ведь речь идет о цыганах

Догадывались только филологи.

Русский язык не стоит на месте, постоянно меняясь и обогащаясь новой лексикой. Какие-то слова исчезают, другие же полностью теряют свой изначальный смысл. Так, философское понятие «априори» из бездоказательного утверждения превратилось в синоним «аксиомы». Но есть и более вопиющий пример.

Российских знаменитостей часто называют богемой. Тратить деньги направо и налево, ходить в нарядах от кутюр и проводить выходные на солнечных островах считается богемным образом жизни. Однако на деле понятие не имеет ничего общего с богатством и роскошью.

Слово восходит к французскому boheme, что в переводе означает «цыганщина». Так называли артистов, художников и прочих творческих людей, которые вели маргинальный образ жизни. Пьянствовали, кутили и получали сущие гроши. Поэтому богема не имеет ничего общего со сливками общества.

Фото: Кадры из сериала «Кармелита»
Алла Новикова
Алла Новикова
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