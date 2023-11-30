Это слово все считают синонимом грязного ругательства: означает совсем другое

Язык — это динамичная система, которая постоянно меняется. Одни слова уходят, а на смену им приходят новые. Часто претерпевает изменение и значение привычных понятий. Так, погост из территориальной единицы превратился в синоним кладбища, а урод из первенца стал обидным прозвищем.

Похожая история произошла и с прилагательным «браный». Кажется, слово произошло от существительного «брань», однако это не совсем так. Его часто считают синонимом другого прилагательного «бранный». В старинных текстах это понятие часто ассоциируется с битвами, сражениями и побоищами: «бранное поле», «бранное оружие», «бранная схватка».

Однако основным значением понятия «браный» было обозначение вытканного узора. «Браная скатерть» — это красивый расшитый элемент декора. Отсюда же возникло название знаменитого волшебного предмета — скатерти-самобранки, которой пользуются многие сказочные герои.