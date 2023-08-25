Это слово придумали по ошибке, но его говорят даже учителя русского языка: речь вот о чем

Сегодня мы едва ли найдем человека, у которого нет зонта. Это не только стильный аксессуар, но и надежная защита от непогоды. Но большинство людей, использующих его каждый день, даже не догадываются, как правильно называется устройство.

Дело в том, что изначально приспособление для защиты от дождя называлось не зонтом, а зонтиком. Сегодня мы используем это слово только в отношении небольших или детских аксессуаров. Но происхождение у этого слова вовсе не русское, а голландское.

Оно происходит от «зон», что значит «солнце», и «дек», что есть «защита». Первые зонтики использовали не из-за дождя, а от слишком ярких солнечных лучей. Среди европейской аристократии загар был не в моде, поэтому до изобретения специальных кремов от палящего зноя спасались при помощи аксессуаров. Поскольку в русском языке «ик» обычно используется как суффикс, то «зонтик» очень быстро начали сокращать до привычной нам формы.