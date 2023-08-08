Это слово неверно говорят 8 из 10 людей: заблуждаются из-за поговорки

Некоторые выражения так крепко осели в нашей речи, что мы даже не осознаем всю неверность их звучания. Во многом это происходит из-за поговорок и пословиц, которые стали неотъемлемой частью языка.

Например, каждый россиянин точно знает расхожую фразу «Не в деньгах счастье» и, скорее всего, произносит ее неправильно, как и подавляющее большинство. Все дело в ударении в первом существительном, которое падает на букву «е». Но на самом деле это не является литературной нормой.

Такая позиция ударения была свойственна для языка в XIX веке. Проследить это можно в литературных произведениях — в названиях пьес и строчках стихотворений. Однако со временем данный вариант произношения начал считаться устаревшим.

Сейчас у слова «деньги» во множественном числе в предложном падеже лишь одна верная норма с ударением на второй слог. Используя же прежний вариант, люди лишь демонстрируют собственную необразованность. А потому важно не допускать ошибок в речи.