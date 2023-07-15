Это слово, которое вы говорите каждый день, за 300 лет кардинально поменяло значение: будете поражены
Жители XVII века точно бы не поняли современных россиян.
Русский язык регулярно меняется и развивается. В нем появляются новые слова, а старые получают совершенно иные значения. Как, например, слово «рвение», которое несколько веков назад употреблялось в совершенно другом контексте.
Так, изначально «рвение» произошло от старославянского «ръвати». И означало оно «деление на части». То есть «рвение» использовали, когда хотели описать, как кто-то выдергивает или разрывает предметы.
Также «рвение» означало ссору или зависть. И в разговоре XVII века можно было услышать предложение «у меня такое сильное рвение к соседям», когда собеседники описывали, как завидуют своим знакомым.
Ситуация изменилась только около 200 лет назад. Тогда слово приняло привычное значение и с того времени означает «усердие и целеустремленность». А другие варианты перестали использоваться и теперь вызывают лишь недоумение.