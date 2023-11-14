Это слово используют только неучи: оно тотчас выдаст безграмотного человека

Встречается в речи чаще, чем хотелось бы.

Русский язык сложен. Это признают иностранцы, которым приходится его изучать. Но и те, кто с детства говорит и думает на языке Пушкина и Державина, не всегда употребляют слова и выражения корректно.

Неграмотного человека определить очень легко. Достаточно лишь вслушаться в его речь или вчитаться в написанный текст — одна ошибка мгновенно выдаст недостаточную образованность.

Многие люди постоянно используют слово «вообщем». Но его не существует. Это искусственно образованный гибрид от наречия «вообще» и вводной конструкции «в общем».

Употреблять можно либо то, либо другое. Причем в разном контексте. А вот написание или говорение «вообщем» — грубая ошибка.