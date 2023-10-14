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Это слово говорит верно 1% россиян: остальные произносят как попало

14 октября 2023 20:00
Это слово говорит верно 1% россиян: остальные произносят как попало

Проверьте свою эрудицию.

Большинство людей не задумываются о смысле слов, проскальзывающих в их речи каждый день. Так в повседневное общение закрадываются ошибки, которые повторяют миллионы. Постепенно неправильное употребление становится новой нормой. Филологи приходят в шок, когда слышат от знакомых слово «нелицеприятный».

Многие россияне уверены, что «нелицеприятный» — это антоним слову «приятный». Слово часто употребляют, когда говорят о дискомфортной ситуации, грубом или некрасивом человеке. Однако такое использование понятия является ошибочным.

Слово образовано от прилагательного «лицеприятный», что означает «пристрастный».

Нелицеприятным же, напротив, можно назвать честного гражданина, который рубит правду-матку. Грамотно употреблять это понятие применительно к критике, мнению, которое отличается справедливостью и беспристрастностью. Так что на самом деле нелицеприятный — это скорее комплимент, нежели оскорбление.

Фото: кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)
Алла Новикова
Алла Новикова
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