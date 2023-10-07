Это слово доводит Рыб до бешенства: не стоит его им говорить

У каждого знака зодиака есть свои триггеры - слова, фразы или ситуации, которые выводят из себя. Чтобы общение с тем или иным представителем зодиакального круга не приносило проблем, необходимо знать, каких тем стоит избегать с ним в разговоре. Рассказываем, о чем не стоит упоминать в присутствии Рыб - испепелят взглядом.

“Сплетни”, или “А знаешь, что о тебе говорят?”

Чего греха таить - многие люди обожают сплетничать. Если они не обсудили чью-то персону, то день, считай, прожит совершенно зря. Слухи витают в воздухе, слова и фразы передаются из уст в уста, и невозможно разобраться, что было на самом деле, а что сплетники придумали от нечего делать.

В зодиакальном круге есть знаки, которые терпеть не могут слухи.

Они и сами никогда не станут перемывать косточки окружающим, и разозлятся, если сами станут героями свежих сплетен. В числе самых ярых ненавистников - Рыбы. Представители водной стихии стараются держаться подальше от кривотолков. Рыб возмущает тот факт, что некоторые люди проводят время впустую, обсуждая чужую жизнь. А ведь можно было бы потратить его с пользой - уж представители водного знака нашли бы, как это сделать! Им вечно не хватает еще десятка лишних часов в сутках, чтобы воплотить все свои замыслы.

Кроме того, уроженцы знака очень щепетильно относятся к своей репутации.

Со стороны может показаться, что им все равно, но на самом деле Рыбы крайне болезненно воспринимают сплетни о себе. И ладно бы, если б говорили правдивые вещи, но когда распространяют ложь - это что-то за гранью добра и зла. Представители водной стихии буквально закипают от ярости, когда слышат о себе что-то неправдоподобное. Они с удовольствием устроили бы разбор полетов тому, кто пустил гнусную сплетню, но обычно выяснить это невозможно. Или, по крайней мере, очень сложно.

Человек, который передает чужие слова (особенно если они нелицеприятные) тоже сильно падает в глазах Рыб.

Безусловно, они понимают, что некоторые люди пересказывают сплетни из благих побуждений, но ничего не могут с собой поделать. В их глазах такие мужчины и женщины тоже становятся сплетниками. Если Рыбам удастся выяснить, кто распустил о них тот или иной слух, они непременно найдут способ с ним серьезно поговорить. Лгать, что вы здесь не при чем, не стоит - как обладатели прекрасной интуиции, Рыбы быстро раскусят вранье и станут относиться к сплетнику еще хуже.