Это слово доводит Овна до бешенства: не стоит при нем говорить

У каждого человека есть свои триггеры - слова или действия, которые вызывают острые негативные эмоции. В большинстве случаев причиной для них становятся психологические травмы, полученные на жизненном пути. Но иногда нелюбовь в тем или иным фразам или поступкам заложена при рождении, и виной всему является знак зодиака. Астрологи рассказали, какую фразу лучше не произносить в адрес Овна - он тут же выйдет из себя и обрушит на вас свое негодование.

Овен

Ритм жизни огненного знака кажется окружающим чем-то невообразимым. Ежедневник Овна под завязку набит событиями, встречами, мероприятиями, глядя на список которых остается лишь удивляться: как он все это успевает? Сложно сказать, факт лишь в том, что этот знак вечно спешит.

Люди, рожденные под этим созвездием, не могут позволить себе впустую потратить даже секунду своего времени.

Окружающим они кажутся чрезмерно упрямыми и нетерпеливыми, но, вероятно, окажись они на месте Овна, то быстро поменяли бы свое мнение.

Слово, которое действует на Овна, как красная тряпка на быка - “Подождите”. Представители огненной стихии не в силах понять, почему они должны чего-то ждать? Планета вращается исключительно ради них, так в чем же дело? Тому, кто посмел сказать такое, уж точно не поздоровится.

Особенно сильно Овен выходит из себя, когда ему предлагают подождать своей очереди, когда ему было назначено и время встречи уже наступило. Чужие проблемы и неспособность грамотно организовать свой рабочий график его не волнует. Он ведь нашел время прийти вовремя!

Овен прекрасно отдает себе отчет, что из-за одной поехавшей строчки в расписании сдвинется абсолютно все.

Такое положение дел не устраивает его и сильно нервирует. Уроженец огненного знака вряд ли откажет себе в удовольствии высказать виновнику все, что о нем думает.

Кроме того, триггерной фразой для Овна становится “Перезвоним вам позднее”. Любое действие, которое замедляет процесс, запущенный представителем знака, выводит его из себя. Овну трудно мириться с тем, что приходится простаивать, и он обязательно взорвется от негодования.

Вряд ли представитель знака захочет иметь дело с медлительными “черепашками” в дальнейшем.

Он занесет их в самый черный список и в будущем если и обратится, то только из-за отсутствия других вариантов. Он не прощает неуважения к своей персоне и своему времени.