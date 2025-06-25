«Это следующее “Поднятие уровня”»: критики и зрители в один голос «короновали» новое китайское аниме «наследником» Сон Джин Ву

Аниме «Повелитель тайн» еще не стартовал, но уже вызвал небывалый ажиотаж за пределами Китая. На предварительной премьере в поднебесной показали первые два эпизода — и зрители не сдерживают восторга. Похоже, у «Поднятия уровня в одиночку» появился духовный наследник.

Судя по рецензиям зрителей, перед нами — мощная заявка на создание новой франшизы мирового уровня, с впечатляющим лором, сильной визуальной концепцией и продуманной постановкой. Главное: у руля стоит сам автор оригинала, что почти всегда — залог успеха.

«Это следующее “Поднятие уровня в одиночку”, по первому впечатлению», — отмечает обозреватель ScreenRant.

Когда выйдет аниме «Повелитель тайн»

Премьера тайтла состоится 28 июня. Однако ещё до официального релиза состоялся спецпоказ — были представлены два полноценных эпизода по 30 минут каждый. Более того, второй сезон уже в разработке и, по слухам, будет разделен на две части. У студии, судя по всему, большие планы.

Интересно, что первые два эпизода покрывают сразу 44 главы оригинального романа — это очень быстрый темп. Но зрителей это не пугает: наоборот, восхищает. Несмотря на плотность событий, история понятна даже тем, кто не читал оригинал.

Визуал, который впечатляет

Одна из главных причин, по которой «Повелителя тайн» называют китайским ответом «Поднятию уровня в одиночку», — визуальная подача. Аниме выполнено с использованием гибридной анимации: «one shot + full animation», благодаря чему сцены смотрятся кинематографично и живо. Городские улицы, паровые механизмы, готические церкви — всё прорисовано с мрачной, но притягательной детализацией.

Отдельный плюс — реалистичные и атмосферные задники. 3D-графика гармонично интегрирована в 2D-рисовку, и это позволяет избегать визуального диссонанса, которым страдают многие донхуа.

Автор у руля — и это чувствуется

Автор новеллы с псевдонимом Cuttlefish That Loves Diving активно участвовал в адаптации, в том числе в написании сценария. Благодаря этому сериал сохраняет дух оригинала: мрачная викторианская эстетика, продуманные сюжетные арки, эзотерическая терминология, включая загадочный язык Герметик, который озвучен с особым акцентом.

Мелочи, вроде тщательно прописанных бытовых сцен или эмоциональных пауз между напряженными сюжетными поворотами, превращают фантастический мир в нечто живое и достоверное, отмечают рецензенты

В чём суть и почему это может «взорвать»

Сюжет «Повелителя тайн» разворачивается вокруг Клейна Моретти — бывшего преподавателя истории, оказавшегося втянутым в мир сверхъестественного. Мир, где тайные организации, древние культы и мистические существа сталкиваются в борьбе за власть и знание. Система сил основана на «порядках», зельях и ритуалах — оригинальный подход, радикально отличный от типичного фэнтези с мечами и магией.

Сравнение с «Поднятием уровня в одиночку» не случайно: обе истории рассказывают о становлении героя в одиночку против системы, в условиях быстро меняющегося мира, полного скрытых уровней, сил и угроз.

Глобальный успех — вопрос времени

Судя по первым реакциям, «Повелитель тайн» уже начал формировать фан-базу за пределами Китая. Более 3 миллионов человек уже подписались на сериал в ожидании релиза. И это при том, что ещё не было ни полноценной заставки, ни музыкальной темы.

И если остальные эпизоды сохранят такой же уровень качества и вовлечённости — у нас на глазах рождается не просто хороший донхуа, а первый китайский фэнтези-хит, способный на равных конкурировать с лучшими аниме из Японии и Кореи.

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