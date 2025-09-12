«Это следующая “Игра престолов”»: посмотрел распиаренный «Король и завоеватель» с Костер-Вальдау и понял одно — рейтинги критиков нагло врут

Даже не верится, что оценки так низки.

Рейтинги у «Короля и завоевателя» и правда отталкивающие: 60% на Rotten Tomatoes, 5.2 на IMDb. Казалось бы, на проекте можно ставить крест. Но я рискнул посмотреть — и понял: цифры снова врут. Ведь здесь важен правильный угол зрения.

Если ждать академической реконструкции XI века (которую создатели, конечно, зрителям и обещали — но это другой разговор!), разумеется, легко разочароваться. Но если включить сериал как масштабную сагу о власти, предательстве и цене амбиций — получаем крепкое зрелище с актёрскими дуэлями уровня «Викингов» и «Последнего королевства».

Медленный старт — не приговор

Да, первые серии тянут резину: много закадровых пояснений, персонажи объясняют друг другу очевидные вещи. Но таковы правила игры — создателям приходится вводить зрителя в эпоху, где имена вроде Годвина или Хардекнута для большинства не британцев звучат как набор букв.

И терпение окупается! Ближе к середине шоу наконец набирает обороты, превращаясь в напряжённую борьбу за трон.

Сила — в актёрских работах и визуале

Главное достоинство сериала — блестящий актёрский состав. Николай Костер-Вальдау в роли Вильгельма Завоевателя — это не картонный злодей, а сложный, амбициозный лидер с внутренними конфликтами.

А его усатый облик, вызвавший у некоторых недоумение, на деле добавляет персонажу грубоватой, почти брутальной харизмы.

Джеймс Нортон в роли Гарольда Годвинсона, напротив, — трагический герой, обречённый судьбой на борьбу, которую он не всегда готов принять.

Отдельного упоминания заслуживают Эдди Марсан («Джентльмены»!) в роли эксцентричного Эдуарда Исповедника и Джульет Стивенсон в образе властной леди Эммы — их присутствие на экране завораживает.

Визуально сериал безупречен: мрачные пейзажи Нормандии и Англии, детализированные костюмы, масштабные батальные сцены — всё это создаёт атмосферу сурового средневековья. Операторская работа и саундтрек (о котором многие зрители отзываются с восторгом) довершают впечатление.

Историчность vs драма: где золотая середина?

Основные претензии критиков связаны с вольным обращением с историческими фактами.

Да, хронология событий местами сжата, второстепенные персонажи придуманы для усиления драматизма, а униформа армий упрощена для удобства зрителя (чтобы в бою было понятно, кто свой, а кто чужой).

Но стоит ли требовать от драматического сериала академической точности? Его задача — не пересказать учебник истории, а рассказать человеческую историю о власти, предательстве, долге и жертве. И с этой задачей «Король и Завоеватель» справляется блестяще.

«Почти каждый сериал или фильм, основанный на реальной истории, допускает творческие вольности… Таков характер исторического повествования», — настаивают на IMDb, и с этой точкой зрения сложно не согласиться.

Важнее то, что сериал передаёт дух эпохи — её жестокость, религиозный фанатизм, хрупкость альянсов и цену, которую платят те, кто рвётся к власти.

«Это будет следующая "Игра престолов"»

Многие зрители проводят параллели с культовыми сериалами — и небезосновательно. В одном из обзоров пишут прямо:

«Это будет следующая "Игра престолов"… Он может не иметь такого же бюджета, как "Игра престолов", и в нём может не быть фэнтезийных элементов и спецэффектов, но сериал очень многообещающий».

И это ключевой момент: без оглядки на историческую достоверность (которая здесь, безусловно, принесена в жертву драме) проект действительно заслуживал таких авансов.

Он предлагает тот же рецепт успеха: сложные персонажи на фоне масштабных политических интриг, где нет однозначно хороших и плохих, а есть лишь борьба за выживание и власть.

Итог: «Король и Завоеватель» — не идеальный сериал, но точно не заслуживающий низких оценок.

Это качественный, атмосферный и хорошо сыгранный исторический эпос, который стоит посмотреть всем, кто скучает по «Викингам», «Последнему королевству» или просто хочет погрузиться в мир средневековых интриг.

Главное — подойти к нему не как к уроку истории, а как к захватывающей саге о людях, которые меняли мир.

