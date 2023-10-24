Это скрывали советские власти: на месте посадки самого большого НЛО творились чудеса

Слухи о встречах людей с представителями иноземных цивилизаций начали активно распространяться в 1990-х. Однако подобные столкновения возникали еще в Советском Союзе, просто вся информация о них тщательно засекречивалась.

Достаточно вспомнить феномен населенного пункта под названием Шарапова Охота. Он находится недалеко от Серпухова. Именно там в 1977 году местные жители заметили НЛО. Летающая тарелка поспешила скрыться, как только к ней подошли люди.

Тем не менее на протяжении следующих лет загадочный аппарат постоянно видели в лесах в районе Шараповой Охоты. Вскоре на месте начали работать ведущие советские уфологи. Им удалось найти место, где приземлялся НЛО. Эта зона была определена как аномальная из-за обилия происходящих здесь чудес.

Точный хронометр вдруг начинал отставать на несколько секунд, а вся земля мало была похожа на почву — ни одно семя на ней бы не проросло. Это доказал анализ ее состава: таких преобразований можно было добиться только с помощью сильнейшего ультразвука.

Вернувшись из экспедиции, ученые попытались описать увиденные аномалии. Однако советские власти скрыли эти статьи, обвинив исследователей в мистификации и саморекламе.