Это скрывали от зрителей: что за любовный скандал разгорелся на съемках «Великолепного века»

С первых серий «Великолепного века» зрители заметили, какими глубокими и чувственными были отношения экранных Хюррем и Рустема-паши. Многие поклонники решили, что в этом заключен намек от сценаристов на возможное развитие их дальнейшей связи, однако, как оказалось, причина скрывалась совершенно в другом.

По словам Озана Гювена, исполнившего роль Великого визиря Османской империи, как только он познакомился с Мерьем Узерли, он был сражен ее красотой и обаянием. Артист совершенно не мог сдержать своих чувств, и спустя некоторое время между актерами начался роман, который и сказывался на их игре.

Их отношения продолжались на протяжении долгого времени, но продюсеры были против этого. Их смущало, что роман влияет на работу, поэтому они заставляли влюбленных расстаться. В итоге Гювен и Узерли действительно прекратили свой роман и остались друзьями и коллегами.