Это шоу по Стивену Кингу фанаты считают идеальным от начала и до конца — правда, его несправедливо закрыли сразу после первого сезона

Посмотреть его можно всего за пару дней — гарантируем, что затянет.

Спустя почти пять десятилетий после выхода самой первой адаптации Стивена Кинга все новые фильмы и сериалы продолжают доказывать, что истории писателя по-прежнему находят отклик у широкой публики, в том числе и у современных зрителей.

Тем не менее, фильмы, снятые по мотивам произведений Кинга, становятся успешными намного чаще, чем телеадаптации — и хотя пара примеров действительно популярных шоу все-таки найдется, многие такие проекты закрылись, не успев как следует насладиться премьерой. К слову, один из таких выходил на экраны всего лишь пять лет назад.

«Чужак» — один из самых недооцененных сериалов по Стивену Кингу

Хотя сериал в жанре детективного триллера так и не снискал успеха у широкой аудитории и закрылся после первого сезона из-за низких рейтингов, «Чужак», по мнению преданных поклонников Кинга, все-таки остается одним из немногих проектов-адаптаций, которым удалось уловить суть сюжета оригинального романа.

К слову, второй сезон «Чужака» уже фактически был в разработке к тому моменту, когда HBO решила завершить шоу — по словам самого Кинга, сценарий уже был написан, но в итоге так и не пригодился.

Фанатам хоррор-историй Кинга «Чужака» точно стоит оценить

Помимо того, что шоу может похвастаться командой создателей, которые до этого уже приложили руку к нескольким успешным телесериалам, «Чужак» может стать отличной находкой для всех, кто когда-то интересовался творчеством Кинга.

Хотя в сериале не так уж много скримеров, а сюжет углубляется в элементы детективной истории, «Чужак» создает уникальную атмосферу, которая присуща многим сюжетам писателя — при этом шоу периодически добавляет в историю что-то свое, но следует задумке Кинга с точки зрения основной сюжетной линии.

Оценки в свое время сериал тоже получил довольно хорошие — даже спустя пять лет после выхода (и закрытия) у него сохраняется рейтинг в 91% «свежести» на Rotten Tomatoes.

