Это шоу обожали миллионы россиян: почему на самом деле закрыли «Контрольную закупку»

12 лет Антон Привольнов вел увлекательную программу «Контрольная закупка», в которой сравниваются популярные товары. Шоу был не только интересным, но и полезным для многих. Закрытие передачи стало шоком для тысяч зрителей. Тайну раскрыл бессменный ведущий шоу.

«Не было проблем с рейтингами, они были стабильные. Думаю, что просто всему свое время. Программа была в эфире 12 лет! При ежедневных выходах это невообразимая удача. Конечно, усталость присутствовала», — признался Привольнов.

Телеведущий тяжело пережил закрытие своей программы и даже впал в депрессию, однако вскоре нашел новое место – сейчас Антон Привольном является соведущим Леры Кудрявцевой в шоу «Звезды сошлись».