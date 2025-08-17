«Это шедевр»: ДиКаприо променял эту роль на «Титаник» — и до сих пор кусает локти

Меню
17 августа 2025 10:23
Хотя фильм получился менее культовым.

В конце 90-х Леонардо ДиКаприо стоял перед выбором, который мог изменить его карьеру. На столе лежали два сценария: грандиозный проект Джеймса Кэмерона «Титаник» и дерзкая драма Пола Томаса Андерсона «Ночи в стиле буги».

Лео выбрал Кэмерона — и стал мировой суперзвездой. Но сам актер много лет спустя признался: этот выбор был не так очевиден, как кажется, и отчасти он о нем жалеет.

Роль, от которой отказался ДиКаприо, досталась Марку Уолбергу. И хотя картина Андерсона не принесла миллиардов, как «Титаник», она получила кучу восторженных отзывов от критиков.

Моей самой большой ошибкой было не сняться в «Ночах в стиле буги»... Когда я наконец увидел этот фильм, я подумал, что это шедевр, — делился актер.

О чем «Ночи в стиле буги»

Фильм переносит зрителя в Лос-Анджелес конца 70-х, в золотую эру порноиндустрии. Молодой парень Эдди Адамс работает в ночном клубе, пока не встречает режиссера Джека Хорнера. Тот замечает в нем потенциал и делает из него суперзвезду под псевдонимом Дирк Дигглер.

Вместе с карьерным ростом приходят слава, деньги, зависимости и, конечно, падение. Это довольно простая история о цене успеха и о том, что не нужно искать легких путей.

«Ночи в стиле буги» стали для Уолберга билетом в серьезное кино и остаются одной из самых высоко оцененных работ Томаса Андерсона. Для ДиКаприо, любящего сложные и противоречивые роли, — это был шанс, который очень редко дается.

Ранее мы писали: Потомок Исильдура на минималках: вот как выглядел бы Арагорн, если бы Мортенсена не уговорили

Фото: Кадры из фильмов «Титаник» (1997), «Ночи в стиле буги» (1997)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
