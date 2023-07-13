Это сейчас над Волочковой смеются, а раньше она была первой красавицей: увидите и глазам не поверите
От нее невозможно отвести взгляд.
Сегодня Анастасия Волочкова известна в большей степени благодаря скандалам, откровенным фотосессия и спорным высказываниям. Некоторые даже считают бывшую балерину фриком без каких-либо моральных ориентиров.
К тому же с годами ушла и ее ангельская красота. Раньше длинноногая блондинка могла одним только взглядом с легкостью очаровать любого мужчину. Она могла похвастаться аккуратными чертами лица, бездонными глазами и лебединой шеей. Завороженные зрители готовы были рукоплескать ее таланту.
Впрочем, со временем все сильно изменилось. Нежность и утонченность превратились в вульгарность. А непристойное поведение танцовщицы и вредные привычки сделали ее главной героиней громких скандалов.
«Такая красивая была в молодости», «Хороша была не то слово!», «Злость и одиночество всему виной. Спиртное очень калорийно, поэтому и такой вид», — отметили пользователи Сети.