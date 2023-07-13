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Это сейчас над Волочковой смеются, а раньше она была первой красавицей: увидите и глазам не поверите

13 июля 2023 13:15
Это сейчас над Волочковой смеются, а раньше она была первой красавицей: увидите и глазам не поверите

От нее невозможно отвести взгляд.

Сегодня Анастасия Волочкова известна в большей степени благодаря скандалам, откровенным фотосессия и спорным высказываниям. Некоторые даже считают бывшую балерину фриком без каких-либо моральных ориентиров.

К тому же с годами ушла и ее ангельская красота. Раньше длинноногая блондинка могла одним только взглядом с легкостью очаровать любого мужчину. Она могла похвастаться аккуратными чертами лица, бездонными глазами и лебединой шеей. Завороженные зрители готовы были рукоплескать ее таланту.

Впрочем, со временем все сильно изменилось. Нежность и утонченность превратились в вульгарность. А непристойное поведение танцовщицы и вредные привычки сделали ее главной героиней громких скандалов.

Это сейчас над Волочковой смеются, а раньше она была первой красавицей: увидите и глазам не поверите

«Такая красивая была в молодости», «Хороша была не то слово!», «Злость и одиночество всему виной. Спиртное очень калорийно, поэтому и такой вид», — отметили пользователи Сети.

Фото: Global Look Press
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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