Это сейчас Куркова мечта мужчин, а в молодости была ни рыба ни мясо: убедитесь сами

Есть женщины, которые как вино — с годами становятся только лучше. К такой категории относится и Равшана Куркова. В это сложно поверить, но актриса не всегда была очаровательной красоткой и мечтой миллионов мужчин.

В 42 года звезда экрана выглядит гораздо моложе своего возраста. Сегодня многочисленные поклонники восхищаются стилем знаменитости, называя ее настоящей аристократкой. Многим импонирует сдержанный образ, которому верна Куркова. Ее ухоженность и естественность обезоруживают любого. К тому же артистка смогла сохранить по-девичьи стройную фигуру.

А вот в молодости она, напротив, особой красотой и грацией не отличалась. На заре своей актерской карьеры Равшана была ни рыба, ни мясо. Даже удивительно, как с такими внешними данными ей удалось обратить на себя внимание режиссеров и стать звездой российского кино.