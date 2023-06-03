Это сейчас губастый Саша Шпак пугает людей своим видом, а раньше он был красавцем: редкие фото

Александр Шпак известен как бодибилдер и блогер. Росту популярности звезды в соцсетях способствует пугающая внешность, из-за которой его давно окрестили фриком.

Спортсмен поработал не только над своим телом, но и над лицом: пластику он делал больше 15 раз. Также Шпак обзавелся множеством татуировок. Свой эпатажный образ бодибилдер любит дополнять ярким макияжем и маникюром. В общем, впечатление производит отталкивающее.

Несмотря на это, у Шпака есть своя армия фанатов. Многие из них никогда не видели Александра до его кардинального преображения. Это сегодня губастый блогер пугает всех своим видом, а когда-то он считался эталонным красавцем.

В Сети можно увидеть редкие архивные фотографии знаменитости. В юности Шпак был миловидным блондином с правильными чертами лицами, но теперь от этого потрясающего мужчины не осталось и следа.