Это самый жуткий дом в США: от его истории сердце в пятки уходит

В пригороде Нью-Йорка, в Амитивилле, притаился дом, который населяют призраки, а живые люди давно уже обходят его стороной.

Все началось с того, что в июне 1965 года в этом доме были хладнокровно убиты шестеро человек. Самый младший член семьи Рональд признался, что таинственный индийский вождь заставил его застрелить из дробовика всех родственников без исключения. Никто из соседей не слышал шума выстрелов или криков.

Спустя какое-то время в доме поселилась другая семья: Джордж и Кэти Лутц, зная жуткую историю, не побоялись привезти своих детей в дом, где живут призраки.

Однако вскоре они пожалели о своем решении: во всех комнатах царил запах разлагающегося мяса, ночью отовсюду доносились зловещие звуки, а двери и окна сами открывались. Малышка Мэси стала рассказывать о невидимой подруге по имени Джоди, а ведь именно так звали младшую дочь предыдущих владельцев дома.

Семья Лутц пригласила священника, но тот заявил, что этих демонов невозможно победить. Жильцы бросили дом с привидениями и уехали куда глаза глядят. После в него уже никто не заселялся, зато о мистическом доме в Амитивилле стали рассказывать легенды и даже снимать фильмы: например, Стюарт Розенберг снял там «Ужасы Амитивилля».