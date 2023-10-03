«Это самое страшное»: Валерия не готова простить Пригожину измену

В следующем году Валерия отметит 20-летнюю годовщину брака с Иосифом Пригожиным. За это время творческий и романтический тандем уже приобрел славу одного из самых крепких на российской эстраде. Однако, как выяснилось, артистка не исключает того, что их союз может распасться.

Валерия даже привела причину. Все дело в том, что есть вещи, простить которые она не сможет любимому человеку. В основном это касается предательства и измены.

«Это же настоящий обман. Это самое страшное, когда предают доверие, веру в тебя», — заявила исполнительница в программе «Однажды».

При этом Валерия поспешила уточнить, что Пригожин никогда не давал ей поводов для подозрений. Более того, она даже его не ревнует, ведь они почти постоянно находятся вместе.

В союзе с продюсером певица нашла утешение после прошлого неудачного брака. Ее отношения с Александром Шульгиным выдались очень скандальными. Несмотря на появление троих детей, семью нельзя было назвать гармоничной. После развода Валерия призналась, что терпела насилие и издевательства от супруга.