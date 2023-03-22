Это самая загадочная трагедия в истории России: вопросов больше, чем ответов

Тайна перевала Дятлова будоражит умы исследователей по сей день. Что случилось с группой туристов на Северном Урале? Что вынудило опытных путешественников разрезать палатку и бежать по февральской стуже в чем мать родила?

Одну из самых абсурдных версий выдвинули журналисты «МК-Урал». Якобы дятловцы наткнулись на арийские недра — секретную местность, населенную потомками ариев. И были убиты ими.

Согласно другой версии, туристы могли погибнуть от атомного взрыва или вакуумной бомбы. Будто бы неподалеку от горы Холат-Сяхыл проводились некие испытания. При этом ни о каких изменениях техногенного характера информации не было.

Среди других событий, ставших причиной трагического происшествия, называют ссору туристов из-за девушек, «зачистку» силами спецслужб, шаровую молнию и нападение беглых заключенных.

В 2020 году Генпрокуратура России объявила о завершении расследования. Причиной смерти дятловцев стала лавина, а участники похода погибли от холода и травм. Страшные переломы объяснили давлением снега. Впрочем, такой ответ устроил не всех.