Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Это русское слово вызывает оторопь у лингвистов: официально разрешили писать неправильно

Это русское слово вызывает оторопь у лингвистов: официально разрешили писать неправильно

14 ноября 2023 19:45
Это русское слово вызывает оторопь у лингвистов: официально разрешили писать неправильно

Дожили.

О том, что русский язык велик и могуч, каждый в стране знает с пеленок и впитывает это знание с молоком матери. Известно и то, что в могучем и великом исключений, парадоксов, коллизий чуть ли не больше, чем правил и догм. А некоторые из них такие удивительные и странные, что заблудиться в трех соснах способен не только иностранец, но и гордый носитель языка.

Канонический пример — грустное слово «рассориться». Задумывались ли вы, что, вообще-то, в нем не хватает одной буквы? Слово «ссора» имеет сдвоенную «с», а приставки «ра» не бывает, ведь это даже Вовочке с последней парты известно. Так почему же не «расссориться»?

Дело в том, что лингвисты придумали закон разумной экономии согласных. Он суров, незыблем и гласит, что три согласных подряд в одном слове писать нельзя. Это перебор. В науке такое правило называется феноменом сохранения языковой энергии или языковой экономии. Принцип прост: его суть в минимизации усилий для того, чтобы быть понятым и принятым.

С энергией шутки плохи, поэтому закон довлеет над остальными менее значимыми правилами словообразования. Поэтому рассориться можно только с двумя «с». «Бессылочный», к слову, пострадал от высоких законов точно так же, как и рассорившийся.

Фото: Кадр из шоу «Поле чудес»
Карина Гончарова
Карина Гончарова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше