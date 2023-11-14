Это русское слово вызывает оторопь у лингвистов: официально разрешили писать неправильно

О том, что русский язык велик и могуч, каждый в стране знает с пеленок и впитывает это знание с молоком матери. Известно и то, что в могучем и великом исключений, парадоксов, коллизий чуть ли не больше, чем правил и догм. А некоторые из них такие удивительные и странные, что заблудиться в трех соснах способен не только иностранец, но и гордый носитель языка.

Канонический пример — грустное слово «рассориться». Задумывались ли вы, что, вообще-то, в нем не хватает одной буквы? Слово «ссора» имеет сдвоенную «с», а приставки «ра» не бывает, ведь это даже Вовочке с последней парты известно. Так почему же не «расссориться»?

Дело в том, что лингвисты придумали закон разумной экономии согласных. Он суров, незыблем и гласит, что три согласных подряд в одном слове писать нельзя. Это перебор. В науке такое правило называется феноменом сохранения языковой энергии или языковой экономии. Принцип прост: его суть в минимизации усилий для того, чтобы быть понятым и принятым.

С энергией шутки плохи, поэтому закон довлеет над остальными менее значимыми правилами словообразования. Поэтому рассориться можно только с двумя «с». «Бессылочный», к слову, пострадал от высоких законов точно так же, как и рассорившийся.