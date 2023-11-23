Это русское слово во всем мире означает не то, что на родине: как иностранцы поиздевались над бабушками

Во время общения жителей разных стран и национальностей неизбежно происходит культурный обмен. Люди узнают новые слова и пополняют ими свой язык. В русском можно найти множество следов английского языка. Впрочем, и в далекой Америке используют некоторые привычные для россиян понятия.

В России слово «бабушка» ассоциируется с детством, с уютными вечерами, сказками, играми и семейным теплом. Но для иностранцев это что-то из гардероба. «Бабушка» есть в шкафу у каждой уважающей себя американской модницы. Речь идет о косынке, которую барышни сочетают с эффектными плащами.

Первоначально слово означало «пожилую женщину из России», ведь многие из них носили платок на голове. Поэтому два этих понятия стали неразрывно связаны. С годами большинство иностранцев и забыли, что слово имеет отношение к возрасту и статусу в семье.