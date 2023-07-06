Это русское слово невозможно перевести ни на один язык: иностранцы от него в ужасе

Русский язык отличается своей сложностью и большим словарным фондом. Миллионы иностранцев пытаются выучить его, но далеко не все слова удается перевести на другие языки и понять их смысл.

Так, с XVIII века в культуре фигурирует «авось». Сначала слово появилось в разговорной речи, не входило в церковнославянский язык и не было заимствовано из других языков. Спустя же некоторое время перекочевало в литературный язык: например, в произведениях Александра Пушкина можно встретить «авось».

Однако перевести его на другие языки невозможно. Термин, означающий веру в удачу и счастливый случай, не имеет синонимов в других культурах. Поэтому иностранцам настолько сложно понять значение этого слова. И даже подробное объяснение в большинстве случаев не дает результатов, так как термин — уникальное явление российской культуры.