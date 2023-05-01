Это русское слово доведет иностранца до истерики: не поверите почему

Общаясь с иностранцами, стоит особенно тщательно подбирать слова. Наиболее осторожными следует быть россиянам, решившим отправиться в Чили. Как оказалось, то, что в России считается вежливым, там может быть воспринято как личное оскорбление.

Например, в разговоре с чилийцами ни в коем случае не нужно начинать свой вопрос с частицы не. Подобная формулировка может стать причиной недопонимания и в итоге проблем.

Так, вопрос «Не хочешь ли прогуляться?» житель Чили воспримет не как предложение о совместном времяпрепровождении, а как самую настоящую претензию. Для чилийца это прозвучит в духе «Ты не хочешь со мной прогуляться!».

В этой ситуации не поможет даже улыбка — с огромной долей вероятности собеседник посчитает ее ехидной или злорадной. Вот почему, когда нужно выступить с идеей или просьбой о чем-либо, лучше попросту отказаться от безобидного «не».