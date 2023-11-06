Это русское имя смешит сербов и хорватов до колик: вот что оно значит у них

Иностранные языки для тех, кто ими не владеет, могут стать неисчерпаемым объектом шуток. Ведь то, что в условном китайском норма, для русского уха будет казаться максимально странным.

Так, одно из самых красивых женских имен в России многим иностранцам кажется неблагозвучным. Особенно оно веселит жителей Сербии и Хорватии.

В этих странах этим термином обозначают людей, у которых есть проблемы с психикой. Например, ни одна сербская женщина не назовет дочь Людой. Ведь «Luda» переводится как «сумасшедшая». А забавным сочетанием «Луда куча» обозначают психиатрическую клинику.

У нас же «Людмила» — доброе и приятное имя, которое имеет значение «людям мила». Оно вошло в моду еще в эпоху романтизма, но максимальной популярности достигло в прошлом веке.