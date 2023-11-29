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Это русское имя считают пошлым в Италии: им нарекают цариц

29 ноября 2023 12:00
Это русское имя считают пошлым в Италии: им нарекают цариц

При переезде его придется сменить.

В каждой стране существуют свои популярные имена, которыми родители нарекают детей. Но то, что в русском языке звучит невероятно красиво и поэтично, на иностранном может превратиться в нечто смешное, а порой и в совершенно оскорбительное. Стоит узнать перевод своего имени перед поездкой за границу.

Тамара восходит к библейской Фамарь, что переводится как «финиковая пальма». В Россию имя проникло из Грузии и прочно укоренилось в отечественной культуре. На Кавказе так именовали цариц и аристократок. До сих пор считается, что Тамара — это сильная, гордая и самоуверенная женщина, настоящая королева.

У итальянцев на этот счет свое мнение. Услышав этот красивое имя, в солнечной европейской стране могут от души посмеяться. Еще бы, ведь Тамара с итальянского переводится как «невежа». Такая трактовка совсем не вяжется с богатой историей этого величественного имени.

Фото: Кадр из фильма «Невероятные приключения итальянцев в России» (1973)
Алла Новикова
Алла Новикова
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