Это русское имя считают пошлым в Италии: им нарекают цариц

В каждой стране существуют свои популярные имена, которыми родители нарекают детей. Но то, что в русском языке звучит невероятно красиво и поэтично, на иностранном может превратиться в нечто смешное, а порой и в совершенно оскорбительное. Стоит узнать перевод своего имени перед поездкой за границу.

Тамара восходит к библейской Фамарь, что переводится как «финиковая пальма». В Россию имя проникло из Грузии и прочно укоренилось в отечественной культуре. На Кавказе так именовали цариц и аристократок. До сих пор считается, что Тамара — это сильная, гордая и самоуверенная женщина, настоящая королева.

У итальянцев на этот счет свое мнение. Услышав этот красивое имя, в солнечной европейской стране могут от души посмеяться. Еще бы, ведь Тамара с итальянского переводится как «невежа». Такая трактовка совсем не вяжется с богатой историей этого величественного имени.