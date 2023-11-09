Это русское имя раньше считали позорным: сейчас многие мечтают назвать так дочь

Тема происхождения имени по сей день остается очень непростой. Многие историки довольно скептически относятся к разделению на категории «дворянские» и «крестьянские». Они утверждают, что мода на имена менялась постоянно, поэтому не стоит предвзято относиться к некоторым из них.

Однако если присмотреться к истокам, то можно понять, что отдельные современные варианты, которые родители выбирают для своих детей, в прошлом считались позорными. Так и вышло с одним из популярных имен — Дарья.

На самом деле еще в начале XVIII века Даш можно было встретить в любом сословии в России. Имя казалось изысканным и очень красивым. Однако к концу этого же столетия его начали употреблять лишь крестьяне и купцы. В XIX веке аристократки и вовсе начали избегать данного имени для своих дочерей.

Так из общеупотребительного оно стало синонимом простушек, а не дворянок. При этом имя все равно оставалось в святцах.

Сейчас на эти факты из прошлого уже никто не ориентируется. Имя Дарья хоть и не бьет рекорды по популярности в России, однако стабильно пользуется спросом.