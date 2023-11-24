Это русское имя лучше не произносить за границей: значит кое-что неприличное

Часто возникают случаи, когда в одном языке слово имеет нейтральное значение, а в другом — прямо противоположное и порой даже скабрезное. Поэтому его использование может создать массу неловких ситуаций и повлиять на общение. Касается это и личных данных людей.

Например, имя Семен лучше лишний раз не произносить в зарубежных странах. Мало кто из современных иностранцев знает, что оно обладает давней и славной историей и произошло от еврейского Шимон, или Симеон. А вот его нынешнее звучание точно многих введет в заблуждение.

Дело в том, что в английском языке существует слово «semen». И переводится оно как «семя». Точно такое же значение слово имеет и на испанском языке.

Вот почему обладатели данного имени в зарубежных путешествиях стараются его скрыть. Так даже поступил известный актер Семен Трескунов, попросив на пресс-конференции в Англии представить его как Сэма. Впрочем, журналисты все равно не упустили случая посоветовать артисту погуглить переводы своего имени.